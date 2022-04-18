За сутки в России выявили менее 10 тысяч заболевших Covid-19

В России впервые с июня 2021 года выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса за сутки. При этом смертность от Covid-19 упала до значений, которые не наблюдалиись с 2020 года. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день выявлено 9 434 новых заболевших ковидом. 1 058 человек нуждались в медицинской помощи и попали в больницы. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 14 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 61 регионе. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За сутки в России умерло 213 пациентов с коронавирусом. 14 324 инфицированных успешно справились с болезнью.

Таким образом, общее число случаев Covid-19 за весь период достигло 18 084 151, из них 373 713 закончились летальным исходом, а 17 390 465 – выздоровлением.

Москва, Зоя Осколкова

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