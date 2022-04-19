В России за сутки выявили 8 640 новых случаев коронавируса

В России за минувший день выявили еще 8 640 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с мая прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

За прошедшие сутки 3462 пациента попали в больницы. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 77 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в четырех регионах. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Отмечается, что за последние 24 часа выздоровели 16 763 человека. 235 пациентов с Covid-19 скончались.

Таким образом, общее число случаев коронавируса в России за весь период пандемии достигло 18 092 791, из них 17 407 228 завершились выздоровлением, 378 948 заболевших умерли.

Москва, Зоя Осколкова

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