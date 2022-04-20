В России за сутки три тысячи зараженных коронавирусом попали в больницы

В России за прошедшие сутки выявили 9 195 случаев коронавирусной инфекции. 3 017 пациентов с Covid-19 были госпитализированы. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Наибольшее число новых инфицированных проживают в Москве, там за минувший день ковид обнаружили у 749 человек. Затем идут Санкт-Петербург (+661) и Подмосковье (+281).

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 50 регионах. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровели за сутки 16 200 человек. 223 пациента скончались от последствий заболевания.

За все время пандемии в России зарегистрировано 18 101 986 случаев заражения коронавирусом. 374 171 заболевших умерли, 17 423 428 справились с инфекцией.

Москва, Зоя Осколкова

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