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Пятница, 22 апреля 2022, 13:17 мск

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В России еще 2,6 тысячи пациентов с коронавирусом попали в больницы

За минувший день в РФ выявили 9 001 случай коронавируса. 2 660 человек были госпитализированы с признаками Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

«Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 48 регионах. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Общее число случаев ковида в России достигло 18 119 862. Из них 17 451 090 человек успешно справились с болезнью, в том числе 13 480 выздоровели за прошедшие сутки.

Жертвами инфекции за весь период пандемии в России стали 374 563 заболевших. За последние 24 часа умерло 195 человек с Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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