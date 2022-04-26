В России выявили еще 7,1 тысячи больных коронавирусом

В России за прошедший день выявили еще 7 107 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с сентября 2020 года. Смертность также продолжает снижаться. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За сутки 3 161 человек с Covid-19 попали в больницы. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 77 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в шести регионах. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», – говорится в сообщении.

По данным оперштаба, 176 пациентов с коронавирусом скончались за последние 24 часа, 11 899 человек выздоровели.

Среднероссийский показатель заболеваемости ковидом по итогам 16-й недели 2022 года превышен в 39 регионах, уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора. Доля омикрон-штамма среди выявляемых случаев коронавируса в РФ снизилась за неделю с 97,5% до 93,6%.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»