В России за сутки выявили 7 705 заболевших Covid-19

За прошедший день в России выявили 7 705 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 11 477 больных Covid-19 выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
За сутки 2 986 пациентов с коронавирусом попали в больницы. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 44 регионах. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.
Число летальных исходов за последние 24 часа увеличилось на 163 и достигло за весь период пандемии 375 400.
Общее количество заболевших в России составило 18 159 600, из них 17 506 859 успешно справились с инфекцией.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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