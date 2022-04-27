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Среда, 27 апреля 2022, 12:38 мск

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В России за сутки выявили 7 705 заболевших Covid-19

За прошедший день в России выявили 7 705 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом 11 477 больных Covid-19 выздоровели. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

За сутки 2 986 пациентов с коронавирусом попали в больницы. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 44 регионах. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Число летальных исходов за последние 24 часа увеличилось на 163 и достигло за весь период пандемии 375 400.

Общее количество заболевших в России составило 18 159 600, из них 17 506 859 успешно справились с инфекцией.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,