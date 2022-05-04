В России выявили еще 5 093 заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 5 093 случая коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, это минимальное значение с начала сентября 2020 года.

1 398 заболевших Covid-19 за прошедший день попали в больницы. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 42 регионах. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

За последние 24 часа 129 пациентов с Covid-19 скончались, 6 664 выздоровели.

Таким образом, за весь период пандемии в РФ зарегистрировано 18 206 167 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 376 421 умерший и 17 569 936 вылечившихся.

Москва, Зоя Осколкова

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