В России резко подскочила заболеваемость коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 4 896 новых случаев коронавируса, это на 830 больше, чем днем ранее. До этого на протяжении недели заболеваемость только снижалась. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

В больницы за минувший день попали 2 506 пациентов с Covid-19. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 20 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 58 регионах. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 7 257 человек, 105 пациентов скончались.

Таким образом, за весь период пандемии в России зарегистрировано 18 250 290 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 464 заболевших умерли и 17 633 601 выздоровели.

Москва, Зоя Осколкова

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