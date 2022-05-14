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Суббота, 14 мая 2022, 11:51 мск

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В России за сутки выявили более 5 тысяч заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 5 047 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, заболеваемость Covid-19 растет второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с ковидом.

За прошедший день в больницы с коронавирусом попали 2 498 человек. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 39 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 41 регионе. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – сообщили в оперштабе.

Выздоровело за сутки 7 378 человек, 107 пациентов скончались от последствий заболевания.

В общей сложности в России за весь период пандемии, по последним данным, зарегистрировано 18 255 337 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 377 571 умерший и 17 640 979 выписанных.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,