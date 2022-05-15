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Воскресенье, 15 мая 2022, 13:33 мск

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В России коронавирусом заболели еще 4 956 человек

За минувшие сутки в России выявили 4 956 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За день помощь врачей в борьбе с Covid-19 понадобилась 1 125 пациентам. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в семи регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 74 регионах. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – уточняется в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 6 200 человек, 99 заболевших умерли.

За все время пандемии в России зарегистрировано 18 260 293 случая заражения коронавирусной инфекцией, 377 670 заболевших скончались и 17 647 179 выздоровели.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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