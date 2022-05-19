В России выявили еще 4 927 заболевших коронавирусом

В России за пошедшие сутки выявили 4 927 случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За минувший день в больницы попали 2 117 пациентов с Covid-19. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 45 регионах. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 5 952 человека, 97 заболевших скончались.

Таким образом, за время пандемии в России зарегистрировано 18 278 617 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 378 072 умерших и 17 670 628 выписанных.

Москва, Зоя Осколкова

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