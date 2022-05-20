В России заболеваемость коронавирусом растет третий день подряд

В России за минувшие сутки выявили 5 089 новых случаев коронавируса. Таким образом, заболеваемость растет третий день подряд. Об этом свидетельствую данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в больницы доставили 2 081 пациента с Covid-19. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело 6 173 человека, умерло – 96 заболевших.

За все время пандемии в России зарегистрировали 18 283 706 случаев коронавирусной инфекции, 17 676 801 выздоровевших и 378 168 смертей от Covid-19.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»