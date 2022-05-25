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Среда, 25 мая 2022, 12:02 мск

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В России за сутки коронавирусом заболели более 4,5 тысячи человек

В России за минувшие сутки выявили 4 580 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

2 503 заболевших Covid-19 попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 32 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

6 705 пациентов выздоровели, 93 человека умерли от последствий заболевания.

Таким образом, за все время пандемии зарегистрировано 18 305 973 случая заражения коронавирусом, 378 609 умерших и 17 707 077 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,