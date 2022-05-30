В России за сутки выявили менее 4 тысяч заболевших коронавирусом

За прошедшие сутки в России выявили 3 801 новый случай коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За день в больницы с Covid-19 попал 891 заболевший. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 25 регионах, снижение отмечено в 47 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровели за сутки 4 019 человек, 74 пациента скончались от последствий заражения.

Таким образом, за время пандемии в России зарегистрировано 18 327 837 заболевших коронавирусом, 379 029 инфицированных умерли, в 17 733 870 случаях болезнь завершилась выздоровлением.

Москва, Зоя Осколкова

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