В Госдуме обвинили США в пандемии коронавируса

Спикер Госдумы Вячеслав Володин возложил ответственность за пандемию коронавируса на США. По его мнению, Вашингтон должен компенсировать другим странам ущерб, нанесенный распространением Covid-19.

Володин процитировал председателя комиссии журнала Lancet, профессора Джеффри Сакса, который выразил уверенность в том, что коронавирусная инфекция вышла из американских биолабораторий, а не из природы.

«Было два года интенсивного изучения: это грубая ошибка, на мой взгляд, биотехнологий, а не естественное распространение. Мы не знаем наверняка, но достаточно свидетельств того, что это стоит изучить, а это не исследуют – ни в США, ни в других странах. И я думаю, есть причины: не хотят заглядывать под ковер», – заявил Сакс.

«Сегодня, когда звучат подобные обвинения, [президент США Джо] Байден молчит. Боится, что мир узнает правду об истинном виновнике пандемии, – пишет спикер Госдумы в своем телеграм-канале. – Миллионы заболевших и погибших, мировой экономический кризис, падение уровня жизни людей – последствия Covid-19, за которые Вашингтону необходимо понести ответственность».

По словам Володина, военные биологические разработки США, которые они ведут по всему миру, должны быть остановлены и рассекречены.

Кроме того, США обязаны компенсировать понесенные убытки всем государствам, пострадавшим от пандемии.

Москва, Зоя Осколкова

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