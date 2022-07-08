Заболеваемость коронавирусом в России растет третий день подряд

В России за последние сутки выявили 3 359 инфицированных коронавирусом. Рост заболеваемости отмечается третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с Covid-19.

За прошедший день 1 266 человек с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 38 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 2 787 человек, скончались 49 инфицированных.

За все время пандемии в России зарегистрировано 18 455 274 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 499 умерших и 17 882 978 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

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