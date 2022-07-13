Введения ограничений не требуется: в России резко подскочила заболеваемость Covid-19

За минувший день в России выявили 3 929 новых случаев коронавируса. Это максимальный показатель с начала июня. При этом плавная динамика суточного прироста заболевших наблюдается в последние недели. Тем временем, в Роспотребнадзоре заявили, что пока не видят причин для ужесточения ковидных мер.

За сутки 1 329 пациентов с Covid-19 отправились на лечение в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в трех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Выздоровело за последние 24 часа 3 363 человека, 42 скончались. Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 18 472 239 случаев заражения коронавирусом, 381 711 заболевших умерли.

Суточная заболеваемость впервые за последний месяц приблизилась к четырем тысячам человек. Однако специалисты пока не видят причин для ужесточения ограничений, призванных бороться с распространением коронавируса.

«Заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, протекает мягче, чем вызванное штаммами «альфа» или «дельта». Введение каких-либо противоэпидемических ограничений из-за роста числа выявленных случаев Covid-19 не требуется», – говорится в сообщении по итогам селекторного совещания с руководителями территориальных органов и учреждений Роспотребнадзора, проведенного главой ведомства Анной Поповой.

В Роспотребнадзоре добавили, что существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов «омикрона», которые легче передаются от человека к человеку, маловероятно.

Москва, Зоя Осколкова

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