Новые варианты «омикрона» разгоняют заболеваемость: в России выявили еще 4 698 случаев Covid-19

В России четвертый день подряд растет заболеваемость коронавирусом. За минувшие сутки выявили 4 698 новых инфицированных. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа 1 314 пациентов с Covid-19 попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 30 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 2 879 человек, подтвержден 41 летальный исход.

За весь период пандемии в России зарегистрировано 18 485 632 случая Covid-19, из них 17 906 326 заболевших успешно справились с болезнью. При этом коронавирусная инфекция стала причиной смерти 381 835 человек.

По словам заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Натальи Пшеничной, подъем заболеваемости ковидом в РФ связан со сменой циркулирующих подвариантов вируса. На смену «стелс»-омикрону приходят новые, более заразные подварианты ВА.4 и ВА.5, передает «Интерфакс».

Москва, Зоя Осколкова

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