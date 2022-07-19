В России за сутки коронавирусом заболели 4,2 тысячи человек

В России за последние сутки выявлено 4 200 новых случаев коронавируса. Таким образом, заболеваемость Covid-19 в стране снижается третий день подряд после небольшого роста. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За минувший день в больницы попали 1 337 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 64 регионах, – говорится в сообщении оперштаба. – Снижение количества госпитализаций произошло в 11 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ».

Выздоровели за сутки 4 186 человек, скончались от последствий заболевания Covid-19 44 пациента.

В общей сложности за весь период пандемии в России зарегистрировано 18 499 044 случая заражения коронавирусной инфекцией, 381 960 умерших и 17 915 526 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

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