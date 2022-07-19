российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 19 июля 2022, 15:29 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

В России призвали возобновить работу штабов по профилактике коронавируса

В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса и активизировать вакцинацию от Covid-19. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова.

«Субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования. Также ‹...› нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты», – отметила глава Росздравнадзора.

По ее словам, в настоящее время не все регионы России должным образом принимают необходимые меры для сдерживания роста заболеваемости Covid-19.

С завтрашнего дня в ведомстве в ежедневном режиме будут заслушивать доклады регионов о сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

Коронавирус впервые добрался до одного из самых удаленных мест на Земле / В России за сутки коронавирусом заболели 4,2 тысячи человек / В России еще 4 664 человека заболели коронавирусом / Новые варианты «омикрона» разгоняют заболеваемость: в России выявили еще 4 698 случаев Covid-19 / В России за сутки выявили 4,2 тысячи заболевших коронавирусом / Введения ограничений не требуется: в России резко подскочила заболеваемость Covid-19 / «В связи с эпидемией…» Сотни тысяч бомжей остаются без медпомощи накануне новой «ковидной» волны / «Есть «второе дно»: «большая Фарма» пытается использовать возвращение Сovid в своих интересах

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,