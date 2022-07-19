В России призвали возобновить работу штабов по профилактике коронавируса

В России необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса и активизировать вакцинацию от Covid-19. Об этом заявила глава Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) Алла Самойлова.

«Субъектам Российской Федерации необходимо возобновить работу региональных штабов по профилактике распространения инфекции, активизировать вакцинацию населения и организовать информационную кампанию о необходимости вакцинирования. Также ‹...› нужно проверить в субъектах РФ наличие необходимых для лечения ковида лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты», – отметила глава Росздравнадзора.

По ее словам, в настоящее время не все регионы России должным образом принимают необходимые меры для сдерживания роста заболеваемости Covid-19.

С завтрашнего дня в ведомстве в ежедневном режиме будут заслушивать доклады регионов о сложившейся ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

Москва, Зоя Осколкова

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