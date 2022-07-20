В России впервые с мая выявили более 5 тысяч заболевших коронавирусом за сутки

Суточная заболеваемость коронавирусом в России впервые с мая превысила 5 тысяч человек. При этом смертность останется на очень низком уровне. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За минувший день в РФ выявили 5 685 новых случаев Covid-19, данный показатель приблизился к максимальным значениям начала мая, когда за сутки выявляли более 5,5 тысячи. инфицированных.

1 110 человек с коронавирусом попали в больницы. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 26 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 48 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 11 субъектах», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровели за сутки 4 317 пациентов с Covid-19.

От последствий заболевания за последние 24 часа скончались 37 человек, накануне сообщалось о 44 умерших. Таким образом, число жертв пандемии в России выросло до 381 997.

Москва, Зоя Осколкова

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