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Пятница, 22 июля 2022, 13:24 мск

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В России за сутки выявили свыше 6,6 тыс. заболевших Covid-19

В России за прошедший день выявили 6 659 новых случаев коронавируса. Заболеваемость Covid-19 растет третий день подряд. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

За минувшие сутки 1 167 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 35 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 40 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за день 4 687 человек, 41 пациент скончался от последствий заболевания Covid-19.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 300,5 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе 118 тысяч тестов за последние сутки.

Во всем мире по состоянию на 22 июля 2022 года выявлен 566 921 331 заболевший Covid-19, прирост за сутки составил 976 019 случаев.

«Всем гражданам, а особенно лицам из группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) рекомендуется максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью», – отметили в ведомстве.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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