В России еще 11 442 человека заболели Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 11 422 новых случая коронавируса. Заболеваемость резко подскочила накануне (с 9 027 инфицированных 27.07 до 11 515), при этом смертность остается на низком уровне. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За сутки в больницы попали 1 723 пациента с Covid-19. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 47 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 31 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 4 670 человек, подтверждено 39 летальных исходов.

Таким образом, всего в стране за время пандемии зарегистрировано 18 576 973 случая заражения коронавирусом, 382 352 умерших от последствий заболевания и 17 963 133 выздоровевших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 29 июля 2022 года выявлено 573 982 800 заболевших Covid-19, прирост за сутки составил 1 106 162 случая.

Москва, Зоя Осколкова

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