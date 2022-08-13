Суточная заболеваемость Covid вновь выросла: Роспотребнадзор не считает ситуацию критической

В России за минувшие сутки выявлено 28 694 новых случаев заболевания коронавирусом, что почти на 900 человек больше, чем накануне. Об этом сообщил федеральный штаб по контролю за распространением инфекции. По его данным, за 24 часа госпитализированы более 2 761 человек, скончались 60 пациентов.

Сообщается, что увеличение количества госпитализаций отмечено в 42 субъектах РФ. При этом самая высокая заболеваемость зафиксирована в Москве – 7 147 новых случая, Санкт-Петербурге (+3 454) и Московской области (+2 467). В остальных регионах количество заболевших за сутки не превышает тысячу человек.

Несмотря на рост показателей, в Роспотребнадзоре не считают, что ситуация критическая. Как заявила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, в настоящий момент необходимости вводить какие-либо коронавирусные ограничения на федеральном уровне.

По ее словам, к росту заболеваемости в РФ привело появление и распространение новых субвариантов штамма «омикрон». «Но даже сейчас суммарная недельная заболеваемость COVID-19 минимум в 8-10 раз ниже суммарной недельной заболеваемости гриппом и ОРВИ, которая обычно регистрируется в течение осенне-зимнего времени года – сезона гриппа и ОРВИ – и не идет ни в какое сравнение с заболеваемостью в Европе, когда в отдельных странах она за день превышает количество заболевших, выявленных за неделю в нашей необъятной стране», – отметила Пшеничная, слова которой цитирует «Интерфакс».

Эпидемиолог также добавила, что нынешний рост заболеваемости «в большей степени связан со сменой циркулирующих субвариантов вируса, а не с сезоном летних отпусков», и призвала россиян соблюдать меры предосторожности.

Москва, Светлана Антонова

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