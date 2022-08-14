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Воскресенье, 14 августа 2022, 16:18 мск

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Суточный прирост заболевших Covid в России достиг почти 29 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявлено 28 982 новых случаев заболевания коронавирусом, что почти на 300 человек больше, чем накануне. В то же время, как следует из данных федерального штаба по контролю за распространением инфекции, количество госпитализированных за 24 часа сократилось с 2 761 до 1 790 пациентов (-35,2%).

«Снижение количества госпитализаций произошло в 62 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении.

Самая высокая заболеваемость по-прежнему фиксируется в Москве, где выявлено 7 020 новых случаев, Санкт-Петербурге (+ 3 761) и Московской области (+ 2 399). В остальных регионах суточный прирост заболеваемости остается ниже 1 000 человек.

По данным штаба, за 24 выздоровели 14 942 пациента. В то же время скончались от последствий заболеваемости 54 человека.

Накануне в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом не является критической, введение ограничений не требуется.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,