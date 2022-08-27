В России за сутки выявили более 47 тысяч случаев Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 47 093 случая коронавируса. Это максимальный показатель с 14 марта. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в больницы попали 4 354 пациента с ковидом. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 34 субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в двух регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 32 642 человека, скончались 90 заболевших.

За все время пандемии в РФ зарегистрировано 19 216 360 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 383 710 умерших и 18 392 483 выздоровевших.

Москва, Зоя Осколкова

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