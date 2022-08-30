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Вторник, 30 августа 2022, 12:53 мск

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Штаммы коронавируса «Ниндзя» грозят ростом заболеваемости среди школьников

Варианты коронавируса подвида «Омикрон» BA.4/BA.5, неофициально названные «Ниндзя», могут быстрее распространяться среди детей. К такому выводу пришли ученые, основываясь на данных, полученных из США и Великобритании.

Последние исследования показывают, что штаммы «Ниндзя» способны существенно поднять заболеваемость в школах. К примеру, перед окончанием прошлого учебного года волна этих вариантов коронавируса прошла по Великобритании, пишут «Известия».

Дети чаще болеют новыми штаммами «Омикрона», подтвердил директор научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Альберт Ризванов. Причем для школьников это связано не только с возрастающей плотностью контактов, но еще и с тем, что многие из них не прошли вакцинацию.

«Если у взрослой популяции все-таки была определенная иммунная прослойка коллективного иммунитета, то среди детей она гораздо слабее. Этот фактор и то, что новые штаммы быстрее распространяются, накладываются друг на друга», – заявил специалист.

Сейчас эти штаммы циркулируют в России, и заболеваемость высока во многих регионах, поэтому ее подъем ожидаем. Однако, по мнению заведующего кафедрой инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, произойдет это не в первые недели сентября, а ближе к октябрю.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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