Заболеваемость Covid-19 в России снижается третий день подряд после резкого взлета

За прошедшие сутки в России выявили 37 067 новых случаев коронавируса. Третий день подряд число заболевших уменьшается, тогда как на прошлой неделе наблюдался резкий рост числа инфицированных. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные оперативным штабом по борьбе с ковидом.

За минувший день помощь врачей понадобилась 4 673 зараженным. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в шести субъектах РФ. Ситуация осталась без изменений в одном регионе», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 36 729 человек, 94 пациента с Covid-19 скончались.

Таким образом, за все время пандемии в России выявили 19 482 648 случаев коронавирусной инфекции, из них 18 557 580 завершились выздоровлением, число жертв ковида достигло 384 354.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 30 августа 2022 года выявлено 600 828 522 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 568 256 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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