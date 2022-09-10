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Суббота, 10 сентября 2022, 13:31 мск

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Заболеваемость коронавирусом в России продолжает расти

За минувшие сутки в России выявлено рекордное за полгода число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщил оперативный штаб по контролю за распространением инфекции, за последние 24 часа заболели 53 486 человек.

Выше всего уровень заболеваемости в Москве – 6325 новых случаев, Санкт-Петербурге (3427), Нижегородской области (1854) и Подмосковье (1801). В целом по России были госпитализированы 3977 человек, что на 9,8% больше по сравнению со вчерашним уровнем. Выздоровели 46 023 пациентов. Умерли 97 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 10 сентября выявлен 607 239 361 заболевший коронавирусом, прирост за сутки составил 533 438 случаев.

Вместе с тем в ведомстве пояснили, что на текущем этапе развития эпидемического процесса возобновление ограничительных мер не требуется. В то же время лицам из групп риска (пожилым и больным хроническими заболеваниями) рекомендовано носить маски в общественных местах, местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учёбы).

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,