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Воскресенье, 11 сентября 2022, 11:45 мск

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В России снова выявлено более 50 тысяч новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 52 829 новых случаев коронавируса, что немногим меньше, чем днем ранее, когда врачи зарегистрировали 53 486 заболевших. Как сообщил оперативный штаб по контролю за распространением инфекции, от последствий заражения скончались 86 человек.

Самая высокая заболеваемость отмечена в Москве (6 856 новых случаев), Санкт-Петербурге (3 484) и Московской области (1 920). Более тысячи зараженных выявлено в Свердловской, Нижегородской, Самарской, Воронежской, Иркутской, Тюменской и Ростовской областях, а также в Пермском, Ставропольском, Краснодарском и Красноярском краях.

В общей сложности госпитализировано 2 185 человек, что на 45,1% меньше по сравнению с 10 сентября. При этом выписано в связи с выздоровлением 37 288 человек – на 19% меньше, чем днем ранее.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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