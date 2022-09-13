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Вторник, 13 сентября 2022, 12:24 мск

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В России выросла смертность от коронавируса

В России за прошедшие сутки коронавирус стал причиной смерти 101 заболевшего. В последний раз такой высокий показатель был зарегистрирован в мае текущего года. Общее число жертв инфекции достигло 385 530. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в стране выявили 44 045 новых случаев Covid-19. Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировали 20 157 143 случая ковида.

За минувшие сутки 4 663 инфицированных попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 79 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в шести регионах страны», – говорится в сообщении оперштаба.

Вместе с тем, растет и число тех, кто успешно справился с Covid-19: за последние 24 часа 48 187 человек признаны выздоровевшими, а за все время – 19 144 853.

«По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 13 сентября 2022 года выявлено 608 345 250 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 463 788 случаев», – добавили в оперштабе.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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