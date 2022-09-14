В России выявили еще 51 735 новых случаев Covid-19

В России растет заболеваемость коронавирусом, за минувшие сутки выявили 51 735 новых случаев Covid-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За прошедший день 4 481 зараженный попал в больницу. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 34 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровел за сутки 50 251 пациент, 98 заболевших скончались.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 20 208 878 случаев Covid-19, 19 195 104 выздоровевших и 385 628 летальных исходов.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 14 сентября 2022 года выявлено 608 988 498 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 643 248 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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