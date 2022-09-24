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Суббота, 24 сентября 2022, 14:01 мск

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В России еще более 51 тысячи человек заболели Covid-19

В России за прошедшие сутки выявили 51 269 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

За день 3 528 человек с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 31 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 58 412 человек, умерло – 111.

Таким образом, за все время пандемии в РФ выявили 20 746 163 случая коронавируса, из них 19 710 599 завершились выздоровлением, жертвами инфекции стали 386 662 человека.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,