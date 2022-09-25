В России выявили 46 758 новых заболевших коронавирусом

В России за прошедшие сутки выявили 46 758 случаев коронавируса. Это на 4,5 тысячи меньше, чем днем ранее. Об этом сообщает федеральный штаб по борьбе с инфекцией.

За день 1 936 пациентов с Covid-19 попали в больницы, что на 45,1% меньше, чем накануне. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в восьми регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 72 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выздоровело за сутки 45 908 человек, скончались от последствий заболевания 95 инфицированных.

Таким образом, за все время пандемии в стране зарегистрирован 20 792 921 случай Covid-19, 19 756 507 выздоровевших и 386 757 умерших.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»