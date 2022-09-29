В России за сутки коронавирусом заболели более 38 тысяч человек

В России за минувшие сутки выявили 38 739 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

За день в больницы с Covid-19 попали 3 154 пациента. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 32 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

57 937 человек за сутки выздоровели, 109 пациентов скончались от последствий заболевания Covid-19.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 20 948 470 случаев коронавируса, 19 979 763 выздоровевших и 387 163 умерших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 29 сентября 2022 года выявлено 615 894 599 заболевших ковидом, прирост за сутки составил 525 136 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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