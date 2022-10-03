Заболеваемость коронавирусом в России падает пять дней подряд

За минувшие сутки в России выявили 24 158 новых случаев коронавируса. Это минимальный показатель с середины августа. При этом, как свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией, снижение заболеваемости наблюдается пятый день подряд.

Показатель заболеваемости Covid-19 за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 163,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 30,32%. «Увеличение заболеваемости отмечено в 34 субъектах, в том числе в 25 регионах увеличение заболеваемости более, чем в среднем по стране, – сообщает оперштаб. – Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 51 регионе страны».

За прошедший день в больницы попали 1 088 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 18 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 54 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 13 субъектах РФ», – говорится в сообщении.

35 294 человека выздоровели за последние 24 часа, подтвержден 91 летальный исход.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 3 октября 2022 года выявлено 617 320 267 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 175 795 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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