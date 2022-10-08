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Суббота, 8 октября 2022, 12:13 мск

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В России вновь снизилась суточная заболеваемость коронавирусом

В России продолжает снижаться уровень заболеваемости коронавирусом. За последние сутки выявлен 20 571 новый случай COVID-19, что почти на 2 тысячи меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции.

Согласно опубликованным данным, самый высокий уровень заболеваемости по-прежнему фиксируется в Москве, где последние 24 часа зарегистрировано 1 553 новых случая коронавируса, и Санкт-Петербурге – 1 318 заболевших. В целом в России госпитализировано 2 174 человека, на 7,4% больше по сравнению с 7 октября. При этом за сутки выписано в связи с выздоровлением 38 289 человек, на 3,2% меньше, чем днем ранее.

Подтверждено 106 летальных исходов.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Москва, Северо-Запад, Центр России, Здоровье, Общество, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,