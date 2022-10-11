В России за сутки выявили менее 14 тысяч заболевших Covid-19

В России показатели заболеваемости коронавирусом вернулись к уровню двухмесячной давности. За сутки выявили 13 970 новых случаев Covid-19. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в больницы попали 2 506 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 78 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в пяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в двух субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 31 509 человек, подтверждено 109 летальных исходов.

В общей сложности за все время пандемии в России зарегистрировано 21 232 963 случая Covid-19, из них 20 470 552 завершились благополучно, при этом жертвами инфекции стали 388 404 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 11 октября 2022 года выявлено 621 027 487 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 318 306 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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