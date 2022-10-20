В России за сутки выявили более 10 тысяч заболевших коронавирусом

В России за минувшие сутки выявили 10 067 новых случаев коронавируса. Заболеваемость планомерно снижается на протяжении нескольких недель. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день 1 565 пациентов с Covid-19 попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 37 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 18 352 человека, подтверждено 90 летальных исходов. Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 21 345 154 случая коронавирусной инфекции, из них 20 677 821 завершились выздоровление, жертвами Covid-19 в РФ стали 389 266 человек.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 20 октября 2022 года выявлено 625 646 449 заболевших ковидом, прирост за сутки составил 567 031 случай.

Москва, Зоя Осколкова

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