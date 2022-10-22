Заболеваемость Covid-19 в России снизилась до минимума за три месяца

В России за последние сутки выявили 9 348 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, это минимальный показатель с конца июля.

За минувший день в больницы попали 1 466 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением за сутки 15 035 человек, подтверждено 90 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 21 364 263 случаев Covid-19, 20 708 528 выздоровевших, жертвами инфекции стали 389 449 человек.

Москва, Зоя Осколкова

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