российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 22 октября 2022, 12:40 мск

Новости Пандемия коронавируса

Новости, Кратко, Популярное

Заболеваемость Covid-19 в России снизилась до минимума за три месяца

В России за последние сутки выявили 9 348 новых случаев коронавируса. По данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, это минимальный показатель с конца июля.

За минувший день в больницы попали 1 466 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 41 регионе. Снижение количества госпитализаций произошло в 36 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением за сутки 15 035 человек, подтверждено 90 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 21 364 263 случаев Covid-19, 20 708 528 выздоровевших, жертвами инфекции стали 389 449 человек.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Коронавирус из Китая

В России за сутки выявили более 10 тысяч заболевших коронавирусом / На саммит G20 пустят только полностью вакцинированных от коронавируса / В России выявили более 15 тысяч заболевших коронавирусом за сутки / В России за сутки выявили менее 14 тысяч заболевших Covid-19 / Албания во время пандемии получала вакцину от коронавируса контрабандой / Онищенко оценил шансы появления нового штамма Covid-19 / Коронавирус отступает: в России за сутки выявлено менее 19 тысяч заболевших / В России вновь снизилась суточная заболеваемость коронавирусом

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Пандемия коронавируса, Россия, Коронавирус из Китая,