В России выявили 7 518 новых случаев Covid-19 за сутки

В России за минувший день выявили 7 518 новых случаев коронавируса. По сравнению с вчерашним днем (6 578), темп заболеваемости увеличился, однако в целом в стране на протяжении нескольких недель наблюдается тенденция на снижение.

За сутки в больницы попали 1 451 пациент с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в четырех субъектах РФ», – говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

При этом выписано в связи с выздоровлением 11 517 человек, подтверждено 80 летальных исходов.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрировано 21 394 360 случаев коронавируса, 20 751 864 из них завершились выздоровлением, жертвами инфекции стали 389 790 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 26 октября 2022 года выявлено 627 910 573 случая Covid-19, прирост за сутки составил 548 899 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

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