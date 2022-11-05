Суточная заболеваемость Covid-19 в России снизилась

В России за минувшие сутки выявлено 5 617 новых случаев заболевания Covid-19. Об этом говорится в официальном сообщении федерального оперативного штаба по контролю за распространением инфекции. За последние 24 часа от последствий заражения скончались 67 человек.

Самая высокая суточная заболеваемость зафиксирована в Москве (+623 новых случая), Свердловской области (+393), Санкт-Петербурге (+388), а также Башкортостане (+207) Московской области (204).

В целом в России за сутки было госпитализировано 582 человека, на 52,8% меньше по сравнению с 4 ноября. При этом выписано в связи с выздоровлением 7 819 человек, на 15,6% меньше, чем днем ранее.

Москва, Светлана Антонова

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