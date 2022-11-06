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Воскресенье, 6 ноября 2022, 13:17 мск

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В России за сутки выявлено менее 5 тысяч новых случаев Covid-19

В России за минувшие сутки выявлено 4 566 новых случаев Covid-19, что почти на тысячу меньше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные федерального штаба по контролю за распространением инфекции.

Как следует из статистики, самая высокая заболеваемость остается в Москве (+402 новых случая), Свердловской области (+389) и Санкт-Петербурге (349).

В целом в России госпитализация потребовалась для 457 пациентов, на 21,5% меньше по сравнению с 5 ноября. При этом выписано в связи с выздоровлением 5 735 человек, на 26,7% меньше, чем накануне.

За сутки подтверждено 62 летальных исхода, связанных с заражением коронавирусом.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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