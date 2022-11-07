Заболеваемость коронавирусом в России снизилась до минимума с конца июля

В России за минувшие сутки выявили 4 421 новый случай коронавируса, что стало минимальным показателем с конца июля. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 26,42 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 21,3 %», – говорится в сообщении оперштаба. Увеличение заболеваемости отмечено в шести субъектах РФ, в том числе в трех регионах более чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости в сравнении с предыдущей неделей отмечено в 79 регионах страны.

За прошедший день в больницы попали 496 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 33 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 33 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 19 субъектах РФ», – сообщили в оперштабе. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 4,6 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 15,4%.

Выписано в связи с выздоровлением 4 944 человека, на 13,8% меньше, чем днем ранее. Подтвержден 61 летальный исход. Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 21 468 271 случай Covid-19, 20 860 277 человек выздоровело, 390 649 пациентов скончались.

Москва, Зоя Осколкова

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