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Вторник, 8 ноября 2022, 11:45 мск

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В России выявили 4 320 новых случаев Covid-19

За минувшие сутки в России выявили 4 320 новых случаев коронавируса. Суточный прирост заболевших снижается шестой день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в больницы попали 1 510 пациентов с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 72 регионах, – говорится в сообщении оперштаба. – Снижение количества госпитализаций произошло в шести регионах страны. Ситуация осталась без изменений в семи субъектах РФ».

Выписано в связи с выздоровлением 8 123 человека, подтверждено 63 летальных исхода.

Таким образом, за все время пандемии в России зарегистрирован 21 472 591 случай Covid-19, 20 868 400 пациентов выздоровели, 390 712 человек умерло от последствий заболевания.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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