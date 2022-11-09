За пандемию россияне потратили на лекарства от коронавируса 500 млрд рублей

В России за период пандемии было продано медикаментов для лечения коронавирусной инфекции на сумму более полутриллиона рублей. Производители этих препаратов уверены, что спрос на их продукцию сохранится.

За период с января 2020-го до конца сентября 2022 года госзаказчики потратили 324,5 млрд рублей на лекарства, применяемые при лечении Covid-19. По данным о розничных продажах препаратов, входивших в российские схемы лечения коронавируса, граждане потратили на них немногим более 200 млрд рублей с января 2020 года, передает РБК со ссылкой Headway Company, осуществляющую мониторинг тендерных закупок в фармацевтической отрасли.

В пятерку самых закупаемых препаратов за три неполных года пандемии вошли четыре отечественных препарата и один импортный: в ней дженерики фавипиравира, закупленные на 43,6 млрд рублей, ривароксабан («Ксарелто» от Bayer) – 32,8 млрд рублей, левилимаб («Илсира» от «Биокада») – 27,7 млрд рублей, олокизумаб («Артлегиа» от «Р-Фарма») – 26,6 млрд рублей и эноксапарин натрия – 17,7 млрд рублей.

На 7 ноября 2022 года в России было зарегистрировано 21,2 млн случаев Covid-19, 383 тысячи человек умерли от последствий заболевания. По данным Счетной палаты, расходы федерального бюджета на борьбу с прямыми и косвенными последствиями пандемии коронавируса в самом тяжелом с точки зрения борьбы с пандемией 2020 году составили 2,856 трлн рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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