В России за сутки более 5,5 тысячи человек заболели Covid-19

В России за прошедшие сутки выявили 5 554 новых случая коронавируса. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день 1 248 пациентов с ковидом попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 32 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 14 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 6 213 человек, подтверждено 67 летальных исходов. Таким образом, за все время пандемии в РФ выявлено 21 489 074 случая Covid-19, 20 890 728 из них завершились выздоровлением, жертвами инфекции за весь период стали 390 902 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 11 ноября 2022 года выявлено 633 426 434 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 460 231 случай.

Москва, Зоя Осколкова

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