В России резко увеличился прирост заболевших Covid-19

В России за минувшие сутки выявили 5 631 новый случай коронавирусной инфекции. Это значительно больше, чем накануне, когда было зарегистрировано 4 460 новых пациентов с ковидом, а также максимальный показатель с начала ноября.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за прошедший день 1 235 заболевших попали в больницы. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 29 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 46 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 10 субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 6 785 человек, подтверждено 54 летальных исхода. Таким образом, за все время пандемии в РФ выявили 21 550 982 случая Covid-19, из них 20 961 317 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за весь период стали 391 622 человека.

По информации Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 23 ноября 2022 года выявлено 637 912 218 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 464 800 случаев.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»