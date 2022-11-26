В России выявили свыше шести тысяч заболевших Covid-19 за сутки

За минувшие сутки в России выявили 6 088 новых случаев коронавируса. Это максимальный суточный прирост заболевших за последние три недели. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За день в больницы попали 1 321 человек с ковидом. «Увеличение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 38 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти субъектах РФ», – говорится в сообщении оперштаба.

Выписано в связи с выздоровлением 5 088 человек, подтверждено 53 летальных исхода. Таким образом, за все время пандемии в России выявлено 21 568 846 случаев Covid-19, из них 20 977 854 завершились выздоровлением. Жертвами инфекции за весь период стали 391 789 заболевших.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 319,8 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, в том числе 159 тысяч тестов сделали за последние сутки.

Москва, Зоя Осколкова

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