В России выявлено более 6 тысяч новых случаев Covid-19

В России за минувшие сутки выявлено 6 669 новых случаев коронавируса, что почти соответствует уровню предыдущего дня, когда было зафиксировано 6 721 заболевших.

Больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Москве (+1187) и Санкт-Петербурге (+798).

В то же время, как сообщил оперативный штаб по контролю за распространением инфекции, за последние 24 часа госпитализировано 1 324 человека, на 15,1% больше по сравнению со вчерашним уровнем. При этом выписано в связи с выздоровлением 5 132 человека, на 9,7% меньше, чем накануне.

Подтверждено 59 летальных исходов, связанных с заболеванием Covid-19.

Москва, Светлана Антонова

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